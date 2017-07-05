Adana Demirspor Bolu'da Yeni Sezona Hazırlanıyor

TÜRKİYE 1'inci Lig takımlarından Adana Demirspor, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Karacasu Beldesi'ndeki otelde yeni sezona hazırlanan Adana Demirspor, teknik direktör Giray Bulak yönetiminde sabah çalıştı. Tecrübeli teknik adam, oyuncularından bir bölümüne sabah, diğer bölümüne akşam farklı antrenman programı uygulama kararı aldı.



Buna göre sabah antrenmanına 9 futbolcu katıldı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda denge ve koordinasyon çalışması yapıldı. Giray Bulak, antrenmanın son bölümündeki taktik ağırlıklı çalışmada savunma üzerinde durdu.



Yeni transferlerden Savaş Yılmaz, hafif sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmazken fizyoterapist eşliğinde çalışma yaptı. Sabah çalışma yapan oyuncuların akşam antrenmanına katılmayacağı öğrenildi.



Adana Demirspor teknik direktörü Giray Bulak, yaptığı açıklamada transfer çalışmalarına değinirken şunları söyledi:



"Şu ana kadar takıma aşağı yukarı 6-7 tane oyuncu kattık. Transfer çalışmalarının ardından ikinci kamp döneminde toparlanmış bir takım görüntüsü çizeceğiz. Ligin başlangıcına doğru da transferlerimizi tamamlamış oluruz. Geç kalıyoruz ama bu takımın yeniden kurulması, yeniden dizilmesi kolay bir hadise değil. Transfer kolay değil. Özellikle 10 yabancı olduktan sonra onların seçilmesi, getirilmesi, şartların beğendirilmesi zor. 10 yabancı olunca Türk oyuncusu sayısı havuzu daralıyor. Oradan oyuncu bulmak zor."



- Bolu