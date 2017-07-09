Adana Demirspor, Bolu'da Çalışmalarını Sürdürüyor

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.



Mavi-lacivertliler, teknik direktör Giray Bulak nezaretinde sabah saatlerinde günün tek antrenmanını gerçekleştirdi. Futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktik antrenman ile son buldu.



Kampa dahil olan Abdülkadir Parmak ve Edin Rüstemovic ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Adana Demirspor, kampın ilk etabındaki hazırlık maçını da Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacak.



Bolu Termal Otel Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma yarın saat 18.00'de başlayacak. - ADANA