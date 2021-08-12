Adana Demirspor, Birkir Bjarnason'u transfer etti
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Adana Demirspor, Birkir Bjarnason'u transfer etti

Adana Demirspor, Birkir Bjarnason'u transfer etti
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, İzlandalı orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason'u kadrosuna kattı.

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, İzlandalı orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason'u kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İzlanda Milli Takımı oyuncusu 33 yaşındaki Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bjarnason'un en son Brescia forması giydiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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