Adana Demirspor, Birkir Bjarnason'u transfer etti
Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, İzlandalı orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason'u kadrosuna kattı.
Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, İzlandalı orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason'u kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İzlanda Milli Takımı oyuncusu 33 yaşındaki Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bjarnason'un en son Brescia forması giydiği aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa