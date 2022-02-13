Adana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler
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Adana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

AA, İsmihan Özgüven - Spor
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Adana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Sakatlığı süren Simon Deli, takımdan ayrı koştu.

Adana Demirspor ile Beşiktaş yarın saat 20.00'da? Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.

AA / İsmihan Özgüven - Spor

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