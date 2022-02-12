Adana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA, Eren Bozkurt - Spor
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular 3 grup halinde, yan top çalıştı.
İdmanın son bölümünde de taktik çalışma gerçekleştirildi.
Sakatlığı süren Simon Deli, takımdan ayrı koştu.
Kulüp Başkanı Murat Sancak da antrenmanı takip etti.