Adana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Aytemiz Alanyaspor'a penaltı atışları sonunda elenen Adana Demirspor'da futbolcular, kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Süper Lig'de oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular, idmanda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Takımdaki diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Sakatlığı bulunan Simon Deli ise takımdan ayrı çalıştı.