Adana Demirspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? 14 Şubat Pazartesi Süper Lig Adana Demirspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?
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BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig yeni haftanın başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Adana Demirspor - Beşiktaş arasında oynanacak. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı bitti mi? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 14 Şubat Adana Demirspor - Beşiktaş maçı hakkında bilgiler!
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 14 Şubat Cumartesi günü saat 20:00 'da başladı.
Adana Demirspor - Beşiktaş maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam etmektedir.
Maçta 1-0 Beşiktaş önde. Maçta atılan goller şöyle:
- 31. dakika : Alex Teixeira Santos
İLK YARI SONUCU : ADANA DEMİRSPOR 0 - 1 BEŞİKTAŞ
Maç, Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
ALİ ŞANSALAN(Hakem)
ABDULLAH BORA ÖZKARA(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET KISAL(2. Yardımcı Hakem)
KADİR SAĞLAM(Dördüncü Hakem)
SARPER BARIŞ SAKA(VAR)
TARIK ONGUN(AVAR)
ONUR ÖZÜTOPRAK(AVAR)
MUSTAFA ARSLAN(Gözlemci)
HAKAN BAŞESGİOĞLU(Temsilci)
ATİLLA AKSOY(Temsilci)
RECEP KULAK(Temsilci)