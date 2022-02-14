Adana Demirspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? 14 Şubat Pazartesi Süper Lig Adana Demirspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig yeni haftanın başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Adana Demirspor - Beşiktaş arasında oynanacak. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı bitti mi? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 14 Şubat Adana Demirspor - Beşiktaş maçı hakkında bilgiler!

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 14 Şubat Cumartesi günü saat 20:00 'da başladı.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam etmektedir.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta 1-0 Beşiktaş önde. Maçta atılan goller şöyle:

31. dakika : Alex Teixeira Santos