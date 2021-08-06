Adana Demirspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, golleri kim attı? Maç bitti mi? Adana Demirspor - Beşiktaş hazırlık maçı ilk 11 oyuncuları kimler?

Süper Lig öncesi hazırlık maçları devam ediyor. Bugünkü hazırlık maçlarından birisi Adana Demirspor - Beşiktaş arasında oynanıyor. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı bitti mi? Adana Demirspor - Beşiktaş kaç kaç, golleri kim attı? Adana Demirspor - Beşiktaş ilk 11 nedir? Detaylar haberimizde...