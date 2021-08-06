Adana Demirspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, golleri kim attı? Maç bitti mi? Adana Demirspor - Beşiktaş hazırlık maçı ilk 11 oyuncuları kimler?
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Adana Demirspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, golleri kim attı? Maç bitti mi? Adana Demirspor - Beşiktaş hazırlık maçı ilk 11 oyuncuları kimler?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, golleri kim attı? Maç bitti mi? Adana Demirspor - Beşiktaş hazırlık maçı ilk 11 oyuncuları kimler?
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Süper Lig öncesi hazırlık maçları devam ediyor. Bugünkü hazırlık maçlarından birisi Adana Demirspor - Beşiktaş arasında oynanıyor. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı bitti mi? Adana Demirspor - Beşiktaş kaç kaç, golleri kim attı? Adana Demirspor - Beşiktaş ilk 11 nedir? Detaylar haberimizde...

Adana Demirspor - Beşiktaş hazırlık maçı heyecanla takip ediliyor. Yeni sezona efsane transferlerle başlayan Adana Demirspor son şampiyona karşı oynuyor. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, golleri kim attı? Maç bitti mi? Adana Demirspor - Beşiktaş hazırlık maçı ilk 11 oyuncuları kimler?

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Beşiktaş hazırlık maçı 6 Ağustos Cuma saat 21:30 'da başladı.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI KAÇ KAÇ?

Adana Demirspor - Beşiktaş hazırlık maçı halen devam ediyor. Maç şuan 1-1 oldu. Maçta atılan golleri aşağıdaki gibidir.

Adana Demirspor'un golleri:

  • 65. dakika : Britt Assombalonga

Beşiktaş'ın golleri:

  • 60. dakika : Georges-Kevin N'Koudou

Maç şuan 1-1 eşitlikle devam ediyor.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI İLK 11

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Rassoul, Tayyip, Kaan, Sinan, Gökhan İnler, Belhanda, Akintola, Dibba, Balotelli

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, N'Sakala, Josef, Mehmet Topal, Atiba, Gökhan Töre, Nkoudou, Güven

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Adana Demirspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, golleri kim attı? Maç bitti mi? Adana Demirspor - Beşiktaş hazırlık maçı ilk 11 oyuncuları kimler? - Haberler
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