Adana Demirspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, golleri kim attı? Maç bitti mi? Adana Demirspor - Beşiktaş hazırlık maçı ilk 11 oyuncuları kimler?
Süper Lig öncesi hazırlık maçları devam ediyor. Bugünkü hazırlık maçlarından birisi Adana Demirspor - Beşiktaş arasında oynanıyor. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı bitti mi? Adana Demirspor - Beşiktaş kaç kaç, golleri kim attı? Adana Demirspor - Beşiktaş ilk 11 nedir? Detaylar haberimizde...
Adana Demirspor - Beşiktaş hazırlık maçı heyecanla takip ediliyor. Yeni sezona efsane transferlerle başlayan Adana Demirspor son şampiyona karşı oynuyor. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, golleri kim attı? Maç bitti mi? Adana Demirspor - Beşiktaş hazırlık maçı ilk 11 oyuncuları kimler?
ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Adana Demirspor - Beşiktaş hazırlık maçı 6 Ağustos Cuma saat 21:30 'da başladı.
ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI KAÇ KAÇ?
Adana Demirspor - Beşiktaş hazırlık maçı halen devam ediyor. Maç şuan 1-1 oldu. Maçta atılan golleri aşağıdaki gibidir.
Adana Demirspor'un golleri:
- 65. dakika : Britt Assombalonga
Beşiktaş'ın golleri:
- 60. dakika : Georges-Kevin N'Koudou
Maç şuan 1-1 eşitlikle devam ediyor.
ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI İLK 11
Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Rassoul, Tayyip, Kaan, Sinan, Gökhan İnler, Belhanda, Akintola, Dibba, Balotelli
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, N'Sakala, Josef, Mehmet Topal, Atiba, Gökhan Töre, Nkoudou, Güven