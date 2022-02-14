Adana Demirspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 14 Şubat Pazartesi Adana Demirspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?
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Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Adana Demirspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 14 Şubat Adana Demirspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Adana Demirspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 14 Şubat Adana Demirspor - Beşiktaş maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...
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Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 14 Şubat Cumartesi günü saat 20:00 'da başladı.
Adana Demirspor - Beşiktaş maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam etmektedir.
Maçta 1-0 Beşiktaş önde. Maçta atılan goller şöyle:
- 31. dakika : Alex Teixeira Santos
İLK YARI SONUCU
- ADANA DEMİRSPOR 0
- BEŞİKTAŞ 1
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç, Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
ALİ ŞANSALAN(Hakem)
ABDULLAH BORA ÖZKARA(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET KISAL(2. Yardımcı Hakem)
KADİR SAĞLAM(Dördüncü Hakem)
SARPER BARIŞ SAKA(VAR)
TARIK ONGUN(AVAR)
ONUR ÖZÜTOPRAK(AVAR)
MUSTAFA ARSLAN(Gözlemci)
HAKAN BAŞESGİOĞLU(Temsilci)
ATİLLA AKSOY(Temsilci)
RECEP KULAK(Temsilci)