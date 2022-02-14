Adana Demirspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 14 Şubat Pazartesi Adana Demirspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

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ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 14 Şubat Cumartesi günü saat 20:00 'da başladı.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam etmektedir.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta 1-0 Beşiktaş önde. Maçta atılan goller şöyle:

31. dakika : Alex Teixeira Santos

İLK YARI SONUCU

ADANA DEMİRSPOR 0

BEŞİKTAŞ 1

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

ALİ ŞANSALAN(Hakem)

ABDULLAH BORA ÖZKARA(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET KISAL(2. Yardımcı Hakem)

KADİR SAĞLAM(Dördüncü Hakem)

SARPER BARIŞ SAKA(VAR)

TARIK ONGUN(AVAR)

ONUR ÖZÜTOPRAK(AVAR)

MUSTAFA ARSLAN(Gözlemci)

HAKAN BAŞESGİOĞLU(Temsilci)

ATİLLA AKSOY(Temsilci)

RECEP KULAK(Temsilci)

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