Adana Demirspor, Beşiktaş Kulübünün Balotelli ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi Açıklaması - Haberler Spor
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Adana Demirspor, Beşiktaş Kulübünün Balotelli ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi Açıklaması

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Spor
Adana Demirspor, Beşiktaş Kulübünün Balotelli ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi Açıklaması

Adana Demirspor, Beşiktaş maçı sonrası siyah-beyazlı kulübün Mario Balotelli ile ilgili yaptığı açıklamaları kınadı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Adana Demirspor, Beşiktaş maçı sonrası siyah-beyazlı kulübün Mario Balotelli ile ilgili yaptığı açıklamaları kınadı.

Adana Demirspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Beşiktaş JK ile oynadığımız Süper Lig müsabakasının ardından siyah-beyazlı kulübün, oyuncumuz Mario Balotelli ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, Adana Demirspor'un 3-0 mağlup iken sahada büyük bir mücadele örneği gösteren oyuncuların emeklerinin hiçe sayılarak gündem değiştirmek için yapılan açıklamaların, Adana Demirspor camiasına yapılan bir saygısızlık olduğu kaydedildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yıllar önce bir televizyon kanalında Mario Balotelli ile yaptığı açıklamalardan sonra Balotelli'nin bireysel tepkisini gösterdiğinin ifade edildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bunun sonucunda karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, kendisine sarı kart göstererek cezalandırmıştır. Maç sonrasında başkanımız ve teknik direktörümüz, Balotelli'nin davranışının yanlış olduğunu açıklamalarında ifade etmişlerdir. Neredeyse oyuncumuz idam sehpasına çıkarılmak istenmiştir. Maçın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaş teknik heyetinin Mario Balotelli ve yedek kulübemize yaptığı hakaret ve davranışlarını tüm Türkiye görmüştür. Rakip takımın yardımcı antrenörü Murat Şahin ağza alınmayacak sözler sarf etmesine rağmen Adana Demirspor olarak olayı noktalayıp futbolcularımız ve teknik heyetimiz soyunma odasına gitmiştir. Sezon açılışında Beşiktaş'ı en iyi şekilde ağırlayan her platformda kendilerine teşekkür eden kulübümüz, maç sırasında ve sonunda siyah-beyazlı taraftarların yaptığı kötü tezahüratı da hak etmemiştir."

Açıklamada, Adana Demirspor olarak, gelen her takımı centilmence ağırlamaya özen gösterdikleri belirtilerek, "Başkanımız Murat Sancak'ın da dediği gibi, 'Beşiktaş bizim kardeş kulübümüzdür' Buna bu şekilde gölge düşürülmek istenmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Spor Haberleri
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Haber: Adana Demirspor, Beşiktaş Kulübünün Balotelli ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi Açıklaması - Haberler Spor
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