Adana Demirspor Başkanı Sancak, cezalı olduğu maçı kiraladığı vinç üzerinden izledi TFF 1'inci Lig'in 33'üncü hafta maçında Adana Demirspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.

TFF 1'inci Lig'in 33'üncü hafta maçında Adana Demirspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, cezalı olduğu için bu kritik karşılaşmayı kiraladığı vinçle takip etti. Cezası nedeniyle stada ve protokol tribününe girmesi yasak olan başkan Sancak, takımını izlemek için böyle bir yol seçti.

Kaynak: DHA