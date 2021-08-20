SPOR Adana Demirspor Başkanı Sancak: 1 puana şükretmemiz lazım
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SPOR Adana Demirspor Başkanı Sancak: 1 puana şükretmemiz lazım

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Adana Demirspor Başkanı Sancak: 1 puana şükretmemiz lazımOlcay DÜZGÜN - Samed Aydın SUN / KAYSERİ,(DHA) - Süper Lig'in 2'inci haftasında Yukatel Kayserispor, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

SPOR Adana Demirspor Başkanı Sancak: 1 puana şükretmemiz lazım

Olcay DÜZGÜN - Samed Aydın SUN/ KAYSERİ,(DHA) - Süper Lig'in 2'inci haftasında Yukatel Kayserispor, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası açıklamada bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "1 puana şükretmemiz lazım. Kayserispor'u da tebrik etmek lazım. Yeni hoca ile inşallah çıkış yaparlar" dedi.

Ligin 2'nci haftasında Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşma sonrası açıklamalarda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Kayseri deplasmanında beklemedikleri bir skor ile karşılaştıklarını söyleyerek, "Demek ki Fenerbahçe maçından sonra takım yoruldu ama bu amaçta 1 puan kardır. 1 puan kazandık. Beklediğimiz bir sonuç değildi. Daha farklı bekliyorduk. 1 puana şükretmemiz lazım. Kayserispor'u da tebrik etmek lazım. Yeni hoca ile inşallah çıkış yaparlar" diye konuştu.

SPOR Adana Demirspor Başkanı Sancak: 1 puana şükretmemiz lazım
SPOR Adana Demirspor Başkanı Sancak: 1 puana şükretmemiz lazım
SPOR Adana Demirspor Başkanı Sancak: 1 puana şükretmemiz lazım
SPOR Adana Demirspor Başkanı Sancak: 1 puana şükretmemiz lazım
SPOR Adana Demirspor Başkanı Sancak: 1 puana şükretmemiz lazım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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