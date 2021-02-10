Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak istifadan vazgeçti

ADANA Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada istifadan vazgeçtiğini bildirdi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, transfer döneminde almış olduğu kararların eleştirilmesinin ardından sosyal medya üzerinden istifa ettiğini duyurmuştu. Aradan geçen 2 haftanın ardından Başkan Sancak, yine sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklama ile istifadan vazgeçtiğini bildirdi. Murat Sancak yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları. Başkanlığı bıraktığımı açıkladıktan sonra 4-5 gün sosyal medyadan uzak günler geçirdim ve gördüm ki insan huzurlu olabiliyormuş. Kendimle baş başa kaldığımda 2.5 yılın muhasebesini yaptım. İyisiyle, kötüsüyle kah coşku duyduğumuz kah üzüldüğümüz dönemler oldu. Aslında asıl güzel olan camia olarak bir bütün oluşumuzdu. Son günlerde yaşadığımız olay beni derinden üzdü çünkü taraftarlar arasında huzursuzluk (biraz da olsa) bana karşı tepki olmuştu. O gün de ailemle birlikte annemlerdeydik. Kendi kendime bu takım için gecemi gündüzümü, işimi, dostlarımı ve ailemi ihmal etmeme rağmen (parayı bile saymıyorum) memnun edemiyorsam durmanın bir anlamı yok dedim. Transfer etmek istediğim futbolcuyu karşılıklı çiftetelli oynamak için değil ADS'nin menfaati için almak hedefimdi. Almadan önce de istişare yapmış olmama rağmen daha sonra aynı taraftan tepki gelince bu duruma geldik. Bu zaman zarfında taraftarlarımız büyük incelik göstererek sosyal medya üzerinden birçok defa #BuHikayeSancaksızOlmaz hashtag'ı açarak durumu ülke gündemine kadar taşıdılar. Birçoğu telefonla arayarak gitmemem doğrultusunda ricacı oldular. Sayın Valimiz, Emniyet Müdürümüz, Büyükşehir ve Belediye Başkanlarımız, Adana'nın ileri gelenleri, iş insanları, çalışanları arayarak yarı yolda bırakmamamı istediler. Adana'ya gelmeden önceki akşam anneme uğradığımda bana, sana bırak demiştim ama yarı yolda bırakmaz olmaz, dedi. İnşallah şampiyon olursunuz, dedi. Adana'ya gelerek futbolcularla, taraftar gruplarıyla, yöneticilerle ve değişik kesimlerle yaptığım görüşmelerden sonra başkanlığa devam etme kararı aldım. Şu geçen zamanda tekrar net gördüm ki çalışanlarıyla, taraftarlarıyla, yönetimimizle, futbolcusuyla ve sempati duyanlarımızla çok büyük bir camiayız. Bu nedenle ADS'yi kurumsallaştırmak, geleceğe sağlam adımlarla götürmek ve gelecekte kendi ayakları üzerinde yaşatmak; ayrıca bu kulüp üzerinden menfaat sağlamayı bekleyen, emelleri olanların hayallerini sonlandırmak için; daha güçlü, daha bilinçli ve daha yüksek sesle durmak yok yola devam. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı