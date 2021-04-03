Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 421 gün sonra tekrar tribünde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 421 gün sonra tekrar tribünde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 421 gün sonra tekrar tribünde

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 421 gün hak mahrumiyetinin bitmesinin ardından takımını desteklemek için protokol tribününde yerini aldı.

Galatasaray Başkanı Cengiz, F.Bahçe'ye daha önce şampiyonluk başvurusu yapıp yapmadıklarıyla ilgili bir soru yöneltti
Galatasaray Başkanı Cengiz, F.Bahçe'ye daha önce şampiyonluk başvurusu yapıp yapmadıklarıyla ilgili bir soru yöneltti

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 421 gün hak mahrumiyetinin bitmesinin ardından takımını desteklemek için protokol tribününde yerini aldı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Ekim 2019 ayında Adana'da oynanan Menemenspor maçında sahaya girdiği için 421 gün hak mahrumiyeti aldı. Cezası sona eren başkan Sancak, TFF 1'inci Lig'in 28'inci haftasında Adana Demirspor - Ankara Keçiörengücü maçını takip etmek için protokol tribününde yerini aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Ali İhsan Su Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz İsmail Kartal Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 421 gün sonra tekrar tribünde - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 20:55:37. #1.15#
title