Adana Demirspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla tamamlandı.
Öte yandan, mavi-lacivertlilerin ana sponsorlarından TEMSA, anlaşma kapsamında kulübe takım otobüsü tahsis etti.
Törene, teknik direktör Montella, Üst Yönetici Mehmet Fatih Özlük, Basın Sözcüsü Savaş Çokduygulu ve bazı futbolcular katıldı.