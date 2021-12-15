Adana Demirspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Demirspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan, mavi-lacivertlilerin ana sponsorlarından TEMSA, anlaşma kapsamında kulübe takım otobüsü tahsis etti.

Törene, teknik direktör Montella, Üst Yönetici Mehmet Fatih Özlük, Basın Sözcüsü Savaş Çokduygulu ve bazı futbolcular katıldı.

Adana Demirspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

2022 yılında Avrupa'da düdük çalacaklar! İşte FIFA kokartı takacak hakemlerimiz

2022 yılında Avrupa'da düdük çalacaklar! İşte FIFA kokartı takacak hakemlerimiz

 Muslera'nın sakatlığı sonrası kırmızı alarm! İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki 4 kaleci

Muslera'nın sakatlığı sonrası kırmızı alarm! İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki 4 kaleci

 Ne Şenol Güneş ne Okan Buruk! Bruno Pinheiro, Beşiktaş'ın yeni hocası olmak için İstanbul'a geliyor

Ne Şenol Güneş ne Okan Buruk! Bruno Pinheiro, Beşiktaş'ın yeni hocası olmak için İstanbul'a geliyor

AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title