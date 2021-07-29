Adana Demirspor, attığı her gol için bin fidan bağışlayacak
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Adana Demirspor, attığı her gol için bin fidan bağışlayacak

Adana Demirspor, attığı her gol için bin fidan bağışlayacak
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, sezon boyunca atacakları her gol için bin fidan bağışı yapacaklarını açıkladı.

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, sezon boyunca atacakları her gol için bin fidan bağışı yapacaklarını açıkladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 6 Ağustos'ta Beşiktaş ile oynayacakları hazırlık maçından itibaren, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçları da dahil olmak üzere sezon boyunca atacakları her gol için bin fidan bağışlanacağı belirtildi.

Açıklamada, kampanyanın 10 bin fidan bağışıyla başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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