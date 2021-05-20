Adana Demirspor Asbaşkanı Şentürk Çalık, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
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Adana Demirspor Asbaşkanı Şentürk Çalık, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Adana Demirspor Asbaşkanı Şentürk Çalık, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un kulüp asbaşkanı Şentürk Çalık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti.

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un kulüp asbaşkanı Şentürk Çalık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir süredir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde Kovid-19 servisi yoğun bakımında tedavi gören Çalık, yaşamını yitirdi.

Açıklamada, "Şentürk Çalık'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.???????

Adana Demirspor Asbaşkanı Şentürk Çalık, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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Adana Demirspor Asbaşkanı Şentürk Çalık, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Haberler Spor
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