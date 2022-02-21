Adana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Cuma günü Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre dün Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Adana Demirspor'da futbolcular, kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayan mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Gaziantep FK maçında forma giyen oyuncular, idmanda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Takımdaki diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması ve 3 grup halinde dar alanda çift kale maç yaptı.