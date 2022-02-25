Adana Demirspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor - Antalyaspor şifresiz mi?
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Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Adana Demirspor - Antalyaspor. bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Adana Demirspor - Antalyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Tff 2. Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Adana Demirspor - Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Adana Demirspor - Antalyaspor maçı şifresiz mi? Adana Demirspor - Antalyaspor maçı hakemi kim? Adana Demirspor - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Adana Demirspor - Antalyaspor Süper Lig maçı, 25.02.2021 Cuma bugün saat 13.00'te başlayacak.
Adana Demirspor - Antalyaspor Süper Lig maçı beiNSport'tan yayınlanacak
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