Adana Demirspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Demirspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Spor
Adana Demirspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cuma günü Fraport TAV Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Adana Demir spor, Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cuma günü Fraport TAV Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Montella, 4-0 galip geldikleri Gaziantep maçında takım olarak iyi bir performans gösterdiklerini söyledi.

Maçın kritik anlarında şanslı olduklarını dile getiren Montella, "Bir İtalyan atasözü 'Şans cesaretlilerin yanındadır' der. Biz de cesaretli taraftık. İyi bir skorla maçı bitirdiğimiz için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Maçlarda buldukları pozisyon sayısına göre gol sayılarının az olduğunu belirten Montella, şunları söyledi:

"Bazen 1-0 ya da 2-1 kazanmanız gereken maçlarda farkı bir karakter ortaya koymanız gerekir. Kaçırdığımız pozisyon sayısına baktığımızda gol sayımız daha fazla olabilirdi. Aldığımız kararlarda net olabilseydik, bugün başka rakamlardan söz ediyorduk. Türkiye'de spor camiası ve basın geçmişteki maçı konuşmayı daha çok seviyor. Benim alışkanlığım hep bir sonraki maçı konuşmaktır. Bir maç sona erdiğinde kafam hemen diğer maça geçiyor. Antalyaspor fiziksel olarak kaliteli bir takım. Bizim için zor bir maç olacak."

Sportif direktör Gökhan Göktürk'ün düğününde takım olarak bir aile fotoğrafı verdiklerinin aktarılması üzerine Montella, "Ben bu ailenin bir parçası olduğum için mutluyum. Böyle bir düğünde aile fotoğrafı vermemiz, takımda rollerimiz ne olursa olsun bir aile olduğumuzu ve aynı hedef için yürüdüğümüzü gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Orta saha oyuncusu Sinan Kurt da takım olarak iyi çalıştıklarını ve son 3 maçta iyi sonuçlar aldıklarını kaydetti.

Fraport TAV Antalyaspor maçı için iyi hazırlandıklarını dile getiren Sinan, "Süper Lig'de her maç artık zor. Oynadığımız oyunu gören takımlar, bizimle olan maçlarına daha farklı hazırlanıyor. Aldığımız puanların önem kazanması için önümüzdeki maçı da galip tamamlamamız gerek." şeklinde konuştu.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Spor Haberleri
2021 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek

2021 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek

 Balotelli, Adana'daki düğünde çiftetelli oynadı! Başkan'la karşılıklı döktürdü

Balotelli, Adana'daki düğünde çiftetelli oynadı! Başkan'la karşılıklı döktürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Ersoy Meral Akşener
Magazin İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Balotelli Salih Uçan Mesut Özil Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Angela Merkel Emine Erdoğan Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana Demirspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 20:02:08. #1.12#