Adana Demirspor, Ankaraspor maçının hazırlıklarını tamamladı

MERSİN (AA) - Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Ankaraspor'u Mersin'de ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Montella, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kulübün 81. kuruluş yıl dönümünü kutlayıp, bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Takımın ilk yarı performansını değerlendiren İtalyan teknik adam, alınan sonuçların ve sergilenen futbolun kendisini memnun ettiğini dile getirdi.

Takımın bir kimliğe sahip olduğunun herkes tarafından artık bilindiğini vurgulayan Montella, "Takım kendi ruhunu ve mücadelesini sahada yansıtabiliyor. Bireysel olarak da hepsinin bu şekilde gelişmesi memnuniyet verici. Futbolda her şey sonsuza dek sürmüyor. Şunu da söylemek lazım, ikinci yarının birinci yarıya nazaran daha zorlu geçeceğini düşünüyorum. Çünkü artık herkes bizi tanıyor. Kimliğimizi yansıtabileceğimizi de biliyorlar. O yüzden daha zorlu bir süreç olacağını düşünüyorum ama biz tabii ki kendi mücadelemizi ve çalışmalarımızı sürdürüp, yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Montella, yönetim dahil kimsenin kendilerine bir baskı uygulamadığını ancak takımdan maksimum verimi almak için çaba sarf ettiklerini anlatarak, "Biz de onların sunduğu imkanlar dahilinde çalışmalarımızı yapıp, gelişmek için çaba gösterdik. Bazı maçlar şansla puan ve puanlar kazandık. Bazen şanssız şekilde puanlar kaybettiğimiz de oldu. Bu şekilde devam etmemiz gerektiğini biliyoruz. Biz burayla yetinmiyoruz. Devamını da istiyoruz. O yüzden kulüp ve takım olarak ikinci yarı için genel olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları

Montella, transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine, ocak ayı dönemini bir tamir süreci olarak gördüklerini belirtti.

Transfer konusunun tam netleşmediğini aktaran İtalyan çalıştırıcı, şöyle konuştu:

"Ne yaparız, ne ederiz bilmiyorum. Transferde başkanımızın ve kulübümüzün niyeti, isteğimiz çok önemli. Ben bunu biliyorum. Başkanımızın tabii ki de takımımızı geliştirmek açısından bir fırsat bulursa kesinlikle yatırım yapacağını biliyorum. O yüzden biz çalışmalarımıza devam ederken, kulübümüzün ne kadar çok çalıştığını da biliyoruz. Ancak bu konuda ne olur ne biter bilemiyorum. Ocak ayı transfer döneminin ne kadar zor olduğunu da biliyoruz. Takımlar kendi iyi futbolcularını vermez. Ancak fırsatlar olursa, oluşursa, değerlendireceklerini de tahmin ediyorum."

Öte yandan Montella, yarın karşılaşacakları Ankaraspor'un iyi bir takım olduğunu belirterek, "Çaykur Rizespor'a karşı aldıkları galibiyeti biraz analiz ettim. Beraber oynayan ve sert oynamayı hedefleyen bir takım. Kontrataklarda belirli organizasyonları var ve açıkçası topa sahip olmadıkları bölümde de organizasyonlu bir görüntü sergiliyorlar. Ankaraspor maçının tam konsantrasyon gerektirdiğini, kendi performansımızı sahaya yansıtmamız gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Futbolcular ilk yarıyı değerlendirdi

Takımın sol beki Kaan Kanak, iyi bir ilk yarı geçirdiklerini belirterek, yaptıkları hatalar üzerinde çalışıp, ikinci yarı daha güzel bir futbol izleteceklerini kaydetti.

Kupa maçına değinen Kanak, "Kupada gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Benim şahsi hedefim, inşallah final oynarız. Ben daha önce final oynadım. Burada da ilk çıktığımız sene neden olmasın? Bizde kupayı alabilecek potansiyel var. Takımımız çok kaliteli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaleci Arijanet Anan Muric ise ilk yarıda kaybettikleri puanları ikinci yarıda telafi edeceklerini dile getirdi. Muric, Ankaraspor ile oynayacakları kupa maçına iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, her kulvarda mücadelelerini göstermek istediklerini sözlerine ekledi.

AA / Bekir Ömer Fansa - Spor Haberleri

Haberi Kaydet