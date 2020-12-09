Adana Demirspor - Altınordu TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
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Adana Demirspor - Altınordu TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

09.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:04
Adana Demirspor - Altınordu TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

TFF 1. Lig'de 13. haftanın maçları başladı. Bugün oynanacak maçlardan birisi Adana Demirspor - Altınordu maçıdır. Peki Adana Demirspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Adana Demirspor - Altınordu maçıdır. Peki Adana Demirspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

ADANA DEMİRSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Adana Demirspor - Altınordu maçı 9 Aralık Çarşamba (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.

ADANA DEMİRSPOR - ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TFF 1. Lig maçları anlaşma gereği TRT kanalında yayınlanmaktadır. Bu maçın da TRT'de yayınlanması bekleniyor.

ADANA DEMİRSPOR - ALTINORDU MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

TURGUT DOMAN(Hakem)

KEMAL MAVİ(1. Yardımcı Hakem)

MURAT ALTAN(2. Yardımcı Hakem)

ERDOĞAN ÖZKAYA(Dördüncü Hakem)

NAMIK KARAMAN(Gözlemci)

AHMET SERT(Temsilci)

SURURİ SAYDAM(Temsilci)

ÖMER SÖZEN(Temsilci)

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