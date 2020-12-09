Adana Demirspor - Altınordu TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
TFF 1. Lig'de 13. haftanın maçları başladı. Bugün oynanacak maçlardan birisi Adana Demirspor - Altınordu maçıdır. Peki Adana Demirspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Adana Demirspor - Altınordu maçıdır. Peki Adana Demirspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
ADANA DEMİRSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Adana Demirspor - Altınordu maçı 9 Aralık Çarşamba (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.
ADANA DEMİRSPOR - ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
TFF 1. Lig maçları anlaşma gereği TRT kanalında yayınlanmaktadır. Bu maçın da TRT'de yayınlanması bekleniyor.
ADANA DEMİRSPOR - ALTINORDU MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
TURGUT DOMAN(Hakem)
KEMAL MAVİ(1. Yardımcı Hakem)
MURAT ALTAN(2. Yardımcı Hakem)
ERDOĞAN ÖZKAYA(Dördüncü Hakem)
NAMIK KARAMAN(Gözlemci)
AHMET SERT(Temsilci)
SURURİ SAYDAM(Temsilci)
ÖMER SÖZEN(Temsilci)