Adana Demirspor - Altınordu maçı canlı izle! Adana Demirspor - Altınordu maçı kaç kaç? Adana Demirspor - Altınordu maçı golleri, özeti!

Bugün yapılan ve koronavirüs önlemleri ile gerçekleşen Adana Demirspor - Altınordu maçı canlı izle! Adana Demirspor - Altınordu maçı kaç kaç? Adana Demirspor - Altınordu maçı golleri, özeti!

ADANA DEMİRSPOR - ALTINORDU MAÇI KAÇ KAÇ?

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor sahasında Altınordu ile karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi. Maçın özetini, detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - ALTINORDU MAÇI ÖZETİ!

10. dakikada Altınordu'da orta sahadan aldığı topla rakibin ceza sahasına giren Metehan, defansa çalım atarak sakladığı topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 01

22. dakikada Adana Demirspor'da Erkan, taç atışı sonrası kaptığı topu ceza sahası dışından meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Erhan'ın yanından top ağlara gitti. 11

63. dakikada Adana Demirspor'da Pa Dibba, ceza sahası dışından sert bir vuruşla kaleyi yokladı ancak top kaleci Erhan'ın ellerinde kaldı.

66. dakikada Sinan'ın ortasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Erkan, göğsüyle kontrol ettiği topu gelişine kaleye vurdu ancak top direğe çarparak geri oyun alanına döndü.