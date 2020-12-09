Adana Demirspor - Altınordu maçı canlı izle! Adana Demirspor - Altınordu maçı kaç kaç? Adana Demirspor - Altınordu maçı golleri, özeti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana Demirspor - Altınordu maçı canlı izle! Adana Demirspor - Altınordu maçı kaç kaç? Adana Demirspor - Altınordu maçı golleri, özeti!

09.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:54
Adana Demirspor - Altınordu maçı canlı izle! Adana Demirspor - Altınordu maçı kaç kaç? Adana Demirspor - Altınordu maçı golleri, özeti!

TFF 1. Lig'in önemli maçlarında yer alan Adana Demirspor - Altınordu maçı canlı izle! Adana Demirspor - Altınordu maçı kaç kaç? Adana Demirspor - Altınordu maçı golleri, özeti!

Bugün yapılan ve koronavirüs önlemleri ile gerçekleşen Adana Demirspor - Altınordu maçı canlı izle! Adana Demirspor - Altınordu maçı kaç kaç? Adana Demirspor - Altınordu maçı golleri, özeti!

ADANA DEMİRSPOR - ALTINORDU MAÇI KAÇ KAÇ?

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor sahasında Altınordu ile karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi. Maçın özetini, detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - ALTINORDU MAÇI ÖZETİ!

10. dakikada Altınordu'da orta sahadan aldığı topla rakibin ceza sahasına giren Metehan, defansa çalım atarak sakladığı topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 01

22. dakikada Adana Demirspor'da Erkan, taç atışı sonrası kaptığı topu ceza sahası dışından meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Erhan'ın yanından top ağlara gitti. 11

63. dakikada Adana Demirspor'da Pa Dibba, ceza sahası dışından sert bir vuruşla kaleyi yokladı ancak top kaleci Erhan'ın ellerinde kaldı.

66. dakikada Sinan'ın ortasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Erkan, göğsüyle kontrol ettiği topu gelişine kaleye vurdu ancak top direğe çarparak geri oyun alanına döndü.

İlgili Haberler

Trabzonspor - Sivasspor maçı canlı izle! Trabzonspor - Sivasspor maçı kaç kaç? Trabzonspor - Sivasspor maçı golleri, özeti!
Trabzonspor - Sivasspor maçı canlı izle! Trabzonspor - Sivasspor maçı kaç kaç? Trabzonspor - Sivasspor maçı golleri, özeti!
Son Dakika: Beşiktaş - Kasımpaşa kaç kaç bitti? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı canlı izle! Beşiktaş - Kasımpaşa maçı özetleri!
Son Dakika: Beşiktaş - Kasımpaşa kaç kaç bitti? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı canlı izle! Beşiktaş - Kasımpaşa maçı özetleri!
Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maç özetleri ve golleri! Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçı kaç kaç?
Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maç özetleri ve golleri! Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçı kaç kaç?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Öykü Çelik Demet Özdemir
Spor Samatta Ersun Yanal Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana Demirspor - Altınordu maçı canlı izle! Adana Demirspor - Altınordu maçı kaç kaç? Adana Demirspor - Altınordu maçı golleri, özeti! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 19:04:30. #1.14#
title