Adana Demirspor-Altınordu: 1-1
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Adana Demirspor-Altınordu: 1-1

09.12.2020 18:11 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:15
Adana Demirspor-Altınordu: 1-1

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Turgut Doman (xx), Kemal Mavi (xx), Murat Altan (xx)ADANA DEMİRSPOR: Zubas (xx)- Süleyman (xx), Tayyip (xx), Rassoul (xx), Mehmet Uslu (xx), Traore (xx), Hasan (xx), Sinan (xx)(Dk.70 Yunus (x), Erkan (xxx)(Dk. 90+2 Sedat(?), Dibba (xx) (Dk.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Turgut Doman (xx), Kemal Mavi (xx), Murat Altan (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Zubas (xx)- Süleyman (xx), Tayyip (xx), Rassoul (xx), Mehmet Uslu (xx), Traore (xx), Hasan (xx), Sinan (xx)(Dk.70 Yunus (x), Erkan (xxx)(Dk. 90+2 Sedat(?), Dibba (xx) (Dk.77 Lanzafame (?), Mehmet Akyüz (xx) (Dk.71 Volkan (x)ALTINORDU FK: Erhan (xx)- Ufuk (xx) (Dk.78 Kahraman (?), Yusuf (xx), Furkan Metin (xx), Yusuf Can (xx), Sinan (xx), Metehan (xxx) (Dk.90 Oğuzhan (?), Oğulcan (xx) (Dk.90 Muzaffer (?), Ahmet (xx), Furkan Çil (xx), Ahmet Dereli (xx) (Dk.69 Hüsamettin (?)GOLLER: Dk.22 Erkan (Adana Demirspor) - Dk. 10 Metehan (Altınordu)SARI KARTLAR: Tayyip (Adana Demirspor) - Oğulcan (Altınordu FK)

TFF 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.10'uncu dakikada Altınordu öne geçti. Orta sahadan aldığı topu ceza sahasına kadar sürükleyen Metehan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.22'nci dakikada Adana Demirspor'da topla buluşan Erkan plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.63'üncü dakikada Adana Demirspor'da topla buluşan Dibba uzaktan şansını denedi ancak top kaleci Erhan'da kaldı.66'ncı dakikada Sinan'ın ortasıyla topu göğsünde yumuşatan Erkan'ın sert vuruşuyla top, üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşma 1-1'lik eşitlikle son buldu.


- Adana
Adana Demirspor-Altınordu: 1-1
Adana Demirspor-Altınordu: 1-1
Adana Demirspor-Altınordu: 1-1
Adana Demirspor-Altınordu: 1-1
Adana Demirspor-Altınordu: 1-1
Adana Demirspor-Altınordu: 1-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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