Adana Demirspor - Altay TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Spor Toto TFF 1. Lig'de 22. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Adana Demirspor - Altay maçıdır. Peki Adana Demirspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?