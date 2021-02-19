Adana Demirspor - Altay TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
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Adana Demirspor - Altay TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

19.02.2021 00:50 | Son Güncelleme: 19.02.2021 00:54
Adana Demirspor - Altay TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Spor Toto TFF 1. Lig'de 22. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Adana Demirspor - Altay maçıdır. Peki Adana Demirspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Adana Demirspor - Altay maçıdır. Peki Adana Demirspor - Altaymaçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

ADANA DEMİRSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Adana Demirspor - Altay maçı 19 Şubat Cuma günü (bugün akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.

ADANA DEMİRSPOR - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Adana Demirspor - Altay maçı TRT Spor HD, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır.

ADANA DEMİRSPOR - ALTAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu, Adana'da oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR - ALTAY MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

BURAK ŞEKER(Hakem)

GÖKHAN MEMİŞOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

OGÜN KAMACI(2. Yardımcı Hakem)

RAŞİT YORGANCILAR(Dördüncü Hakem)

ZİYA ÇETİN(Gözlemci)

MEHMET TUNA(Temsilci)

MURAT KARAKAYA(Temsilci)

ONUR AYDEMİR(Temsilci)

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