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Adana Demirspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor
Adana Demirspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Akdeniz ekibi, 21 Kasım Pazar günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yapacağı Altay maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen taktik antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmanda, sakatlığı süren Lucas Castro yer almadı.

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AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri

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