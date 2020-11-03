Adana Demirspor - Aksaray Bld. maçı ne zaman saat kaçta? Adana Demirspor - Aksaray Bld. hangi kanalda? Adana Demirspor - Aksaray Bld. şifresiz canlı i
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Adana Demirspor - Aksaray Bld. maçı ne zaman saat kaçta? Adana Demirspor - Aksaray Bld. hangi kanalda? Adana Demirspor - Aksaray Bld. şifresiz canlı i

03.11.2020 10:00 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:05
Adana Demirspor - Aksaray Bld. maçı ne zaman saat kaçta? Adana Demirspor - Aksaray Bld. hangi kanalda? Adana Demirspor - Aksaray Bld. şifresiz canlı i

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler bugün oynanacak olan Adana Demirspor - Aksaray Bld. maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Adana Demirspor - Aksaray Bld. maçı hangi kanalda? Adana Demirspor - Aksaray Bld. şifresiz canlı izlenecek mi? Adana Demirspor - Aksaray Bld. maçı ne zaman, saat kaçta?

Üst tura çıkma yarışını yakından ilgilendiren maçta Adana Demirspor - Aksaray Bld. ile karşı karşıya gelecek. Peki, Adana Demirspor - Aksaray Bld. maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor - Aksaray Bld. maçı hangi kanalda, hakemi kim? Adana Demirspor - Aksaray Bld. şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

ADANA DEMİRSPOR - AKSARAY BLD. MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor-Aksaray Bld. Maçı 03 Kasım Salı günü oynanacak. Adana Demirspor-Aksaray Bld. Maçı saat 15:30'da başlayacak. Adana Demirspor ile Aksaray Bld. arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)Maçı Adana'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR - AKSARAY BLD. MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor ile Aksaray Bld. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı, A Spor kanalında canlı yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - AKSARAY BLD. ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Demirspor - Aksaray Bld. şifresiz canlı izlenecek.

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