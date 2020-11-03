Adana Demirspor - Aksaray Bld. maçı ne zaman saat kaçta? Adana Demirspor - Aksaray Bld. hangi kanalda? Adana Demirspor - Aksaray Bld. şifresiz canlı i
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler bugün oynanacak olan Adana Demirspor - Aksaray Bld. maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Adana Demirspor - Aksaray Bld. maçı hangi kanalda? Adana Demirspor - Aksaray Bld. şifresiz canlı izlenecek mi? Adana Demirspor - Aksaray Bld. maçı ne zaman, saat kaçta?
Üst tura çıkma yarışını yakından ilgilendiren maçta Adana Demirspor - Aksaray Bld. ile karşı karşıya gelecek. Peki, Adana Demirspor - Aksaray Bld. maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor - Aksaray Bld. maçı hangi kanalda, hakemi kim? Adana Demirspor - Aksaray Bld. şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
ADANA DEMİRSPOR - AKSARAY BLD. MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Adana Demirspor-Aksaray Bld. Maçı 03 Kasım Salı günü oynanacak. Adana Demirspor-Aksaray Bld. Maçı saat 15:30'da başlayacak. Adana Demirspor ile Aksaray Bld. arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)Maçı Adana'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
ADANA DEMİRSPOR - AKSARAY BLD. MAÇI HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor ile Aksaray Bld. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı, A Spor kanalında canlı yayınlanacak.
ADANA DEMİRSPOR - AKSARAY BLD. ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
Demirspor - Aksaray Bld. şifresiz canlı izlenecek.