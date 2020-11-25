Adana Demirspor - Afjet Afyonspor maçı ne zaman saat kaçta? Adana Demirspor - Afjet Afyonspor hangi kanalda? Adana Demirspor - Afjet Afyonspor maçı şi
25.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:17
ZTK'da futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Adana Demirspor - Afjet Afyonspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Adana Demirspor - Afjet Afyonspor maçı hangi kanalda? Adana Demirspor - Afjet Afyonspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Adana Demirspor - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük önem taşıyan maçta Adana Demirspor - Afjet Afyonspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Adana Demirspor - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor - Afjet Afyonspor maçı hangi kanalda, hakemi kim? Adana Demirspor - Afjet Afyonspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
ADANA DEMİRSPOR - AFJET AFYONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Adana Demirspor - Afjet Afyonspor, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı 25 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 19:00.
ADANA DEMİRSPOR - AFJET AFYONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Afjet Afyonspor, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı A Spor, kanalından yayınlanacak.