Adana Demirspor, Adanaspor ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü
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Adana Demirspor, Adanaspor ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü

10.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:54

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 14 Şubat Pazar günü derbi maçta karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 14 Şubat Pazar günü derbi maçta karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-lacivertliler, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar yönetiminde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.

Antrenmanda, gazetecilere açıklamada bulunan Cüneyt Dumlupınar, geçen hafta sahalarında Ankaraspor'a karşı 2-0 gibi net bir skorla galibiyet aldıklarını anımsattı.

Dumlupınar, Beypiliç Boluspor ve Ankaraspor galibiyetlerini kulüp başkanı Murat Sancak'a armağan ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Analizlerimizi yapıyoruz, daha sonra rakiplerimizin analizlerini yapıyoruz. En doğru 11'i sahaya sürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Zengin bir kadromuz var, hepsi harika oyuncular ama tek başlarına kimse anlam ifade etmiyor. Bir bütün olduğumuzda anlam ifade ediyor. Kim oynarsa oynasın, hangi 11'le sahaya çıkarsak çıkalım Adana Demirspor'un kazanacak potansiyeli var. Maalesef sadece 11 ile çıkabiliyoruz. En doğru 11 ile çıkmak için adil olarak oyuncuları sahaya sürmeye çalışıyoruz. İnşallah muvaffak olup kazanırız ve rakibimizi de tebrik ederek yolumuza devam ederiz."

Adana Demirspor, Adanaspor ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Adanaspor ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Adanaspor ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Adanaspor ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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