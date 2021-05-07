Adana Demirspor, 26 yıllık Süper Lig hasretini bitirmek için "son virajda"
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Adana Demirspor, 26 yıllık Süper Lig hasretini bitirmek için "son virajda"

Adana Demirspor, 26 yıllık Süper Lig hasretini bitirmek için 'son virajda'
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in lideri Adana Demirspor, ligin son maçında Menemenspor ile yapacağı müsabakayı kazanıp 26 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyor.

TFF 1. Lig'in lideri Adana Demirspor, ligin son maçında Menemenspor ile yapacağı müsabakayı kazanıp 26 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyor.

Aydeniz Et Balıkesirspor'u 3-0 yenen mavi-lacivertliler, geçen hafta averajla elde ettiği liderliğini sürdürdü.

GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor ile 67 puanı bulunan Akdeniz ekibi, ligde çıktığı son 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik alarak önemli bir başarıya imza attı.

Galibiyet serisini de 6 maça çıkaran mavi-lacivertliler, son 11 maçta 22 gol atıp kalesinde 3 gol gördü.

Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerleyen Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in son maçında Menemenspor'u yenerek 26 yıllık özlemini sonlandırmak istiyor.

"İnşallah şampiyonluğu 26 yıl sonra Adana'ya getireceğiz"

Kulüp Başkanı Murat Sancak, AA muhabirine, Aydeniz Et Balıkesirspor maçını kazanarak Süper Lig'e bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.

Menemenspor maçına da hazır olduklarını belirten Sancak, "Teknik heyetiyle, futbolcusuyla, çalışanıyla, yönetimiyle takımımız dört dörtlük hazır. Çok iyi bir takımımız var. Tabii futbol üç sonuçlu maç. Diğer iki sonucu düşünmek bile istemiyoruz. Menemenspor maçında sahaya çıkacağız, paşalar gibi futbolumuzu oynayacağız. Rakiplerimizin sonucuna bakmaksızın mücadelemizi vereceğiz. İnşallah şampiyonluğu 26 yıl sonra Adana'ya getireceğiz." diye konuştu.

Şampiyonluğu elde ederlerse kutlama yapacaklarını aktaran Sancak, "Takım olarak şehirde tur atacağız. Taraftar balkona, dama çıkıp bayraklarını asarak alkışlasın. Bir kişinin canı bile şampiyonluktan önemli." dedi.

Sancak, çıkan transfer söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını, şampiyonluğun ardından çalışmalara başlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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