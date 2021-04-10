Adana Demirspor: 2-3
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Adana Demirspor: 2-3

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Adana Demirspor: 2-3

STAT: Spor Toto AkhisarHAKEMLER: Alper Çetin (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx)AKHİSARSPOR: Halil (x) - Semih (x) (Dk. 88 Bertuğ), Göksu (xx), Doğukan (xx), Kadir (xx), Keita (x) (Dk. 65 Onurcan x), Sissoko (xx) (Dk. 73 Toure), Cihat (xx), Mert (x) (Dk.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Oğuz Kağan ÇÇalışır (xx)

AKHİSARSPOR: Halil (x) - Semih (x) (Dk. 88 Bertuğ), Göksu (xx), Doğukan (xx), Kadir (xx), Keita (x) (Dk. 65 Onurcan x), Sissoko (xx) (Dk. 73 Toure), Cihat (xx), Mert (x) (Dk. 88 Taku), Çekdar (xx), Delarge (x)ADANA DEMİRSPOR: Zubas (xx) - Okan (xxx), Tayyib (xxx), Rassoul (xxx), Kaan (xx), Gökhan İnler (x) (Dk. 58 Traore xx), Hasan (xxx) (Dk. 74 İsmail xx), Sedat (xxx) (Dk. 74 Ezeh xx), Sinan (xxx) (Dk. 58 Volkan Şen xx), Emircan (x) (Dk. 46 Yunus xx), Dibba (xx)GOLLER: Dk. 16 Hasan, Dk. 29 Sinan, Dk. 74 Tayyib (Adana Demirspor), Dk. 41 Sissoko, Dk. 54 Kadir (Akhisarspor)SARI KARTLAR: Doğukan, Keita (Akhisarspor)TFF 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor, 29'uncu haftada evinde Süper Lig hedefindeki Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu. Konuk ekip 16'ncı dakikada Hasan, 29'uncu dakikada Sinan'ın golleriyle 2-0 öne geçerken, Akhisar temsilcisi 41'inci dakikada Sissoko, 54'üncü dakikada Kadir'in golleriyle skoru 2-2'ye getirdi. Adana Demirspor, Tayyib'in 74'üncü dakikadaki golüyle galibiyete uzandı: 2-3. Bu sonuçla üst üste 3'üncü yenilgisini alan düşme hattındaki Akhisarspor 25 puanda kalırken, 3'üncü sıraya yükselen Adana Demirspor 55 puana ulaştı.13'üncü dakikada Adana Demirspor atağında ceza sahasına girer girmez Sinan sert vurdu, kaleci Halil'in parmaklarından seken top üst direğe çarparak kornere gitti.16'ncı dakikada Adana ekibi golü buldu. Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Sedat ceza sahasına doldurdu, Hasan'ın kafayla dokunduğu meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.29'uncu dakika konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sedat'ın sağdan kullandığı kornerde defansın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışından Sinan gelişine düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-2.41'inci dakikada Akhisarspor umutlandı. Sağdan Çekdar'ın ortasında Delarge'nin kafasından seken topa arka direkte Sissoko ayak koydu: 1-2. İlk yarı bu skorla sona erdi.54'üncü dakikada Çekdar'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Kadir sert ve düzgün bir vuruşla skora denge getirdi: 2-2.57'nci dakikada ev sahibi ekip tehlikeli geldi. Soldan Çekdar'ın ortasında arka direkte Sissoko gelişine vurdu, kaleci Zubas'ı geçen topu Okan çizgiden çıkardı.68'inci dakikada Volkan Şen'in uzak mesafeden sert şutunda kaleci Halil köşeye giden topu çıkardı.74'üncü dakikada soldan Volkan Şen serbest vuruştan ceza sahasına ortaladı. Kaleci Halil'in müdahale etmeye çalıştığı topu iyi yükselen Tayyib kafayla filelere yolladı: 2-3.85'inci dakikada penaltı noktası üzerinden Dibba'nın şutunda top yan direkten döndü. Adana Demirspor müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

 


- Akhisar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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