Adana Demirspor: 1-1

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Mustafa Savranlar (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan Göztepe, ilk yarının son haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'la berabere kaldı: 1-1. Konuk takım maçın 16'ncı dakikasında Balotelli'nin golüyle öne geçti ve ilk devreyi galip tamamladı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Göztepe, 78'de Rassoul'un kendi kalesine attığı golle dengeyi sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, taraflar Gürsel Aksel Stadı'ndan 1'er puanla ayrıldı. Göztepe sezonun ilk yarısını düşme potasında tamamladı.

16'ncı dakikada Adana Demirspor öne geçti. Göztepe kalecisi İrfan Can'ın ceza sahasına çıkıp kafa vuruşuyla uzaklaştırmak istediği topu Bjarnason, Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Balotelli'nin güzel vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

89'uncu dakikada Nwobodo'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Yalçın'ın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

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