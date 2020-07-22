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Adana Demirspor: 0-0

STAT: Bursa Büyükşehir BelediyeHAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Ceyhun Sesizgüzel (xx), Kerem Ersoy (xx)BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba (xxx) - Tayfur Bingöl (x), Mamadou Diarra (xx), Anıl Karaer (xx), Kerem Can Akyüz (x), Abdullahi Shehu (xx), Burak Altıparmak (x), Burak Kapacak (x) (Dk.

Adana Demirspor: 0-0
22.07.2020 23:06 | Son Güncelleme: 22.07.2020 23:10

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Ceyhun Sesizgüzel (xx), Kerem Ersoy (xx)

BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba (xxx) - Tayfur Bingöl (x), Mamadou Diarra (xx), Anıl Karaer (xx), Kerem Can Akyüz (x), Abdullahi Shehu (xx), Burak Altıparmak (x), Burak Kapacak (x) (Dk. 46 Serdar Özkan x), Özer Hurmacı (x) (Dk. 67 Recep Aydın x), Abdou-Razack Traore (x) (Dk. 82 Sedat Dursun), Yevgen Seleznov (x) (Dk. 73 Kubilay Kanatsızkuş x)ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş Yurt (xxx) - Tarık Çamdal (x), Milan Mitrovic (xx), Joher Khadim Rassoul (xx), Mehmet Uslu (x), Erkan Zengin (xx) (Dk. 90 Aias Aosman), Tevfik Altındağ (x) (Dk. 84 Hamidou Traore x), Hasan Kılıç (x), Berk Yıldız (x) (Dk. 90+5 Adil Demirbağ), Pa Amat Dibba (x) (Dk. 85 Jakub Kosecki x), Mehmet Akyüz (x) (Dk. 46 Sinan Kurt x)SARI KARTLAR: Mehmet Uslu, Aias Aosman (Adana Demirspor)

TFF 1'inci Lig Play-Off turu yarı final ilk maçında Bursaspor ile Adana Demirspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı. Her iki ekip de karşılaşma boyunca yakaladığı fırsatlardan yararlanamayınca maç başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.Karşılaşmanın rövanşı, 26 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

6'ncı dakikada Mehmet Akyüz, aldığı pas ile birlikte ceza sahasına doğru sağ kanattan girerken vuruşunu yaptı, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ayağıyla müdahale ederek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.7'nci dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Burak Kapacak'ın yaptığı ortada, ceza sahası içerisinde Tayfur Bingöl'ün yumuşattığı topa Abdou-Razack Traore bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Kurtuluş Yurt, soluna doğru giden meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.20'nci dakikada Burak Altıparmak'ın yaklaşık 30 metreden yaptığı sert vuruş sonrası meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.29'uncu dakikada Adana Demirspor'un çıktığı hızlı atakta Pa Amat Dibba topla birlikte ceza sahasına doğru ilerledi. Geri koşan Bursaspor savunması, Dibba'ya kolay şut şansı tanımazken, vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı yöneldi.Bursaspor ikinci yarıya hızlı başladı. 47'nci dakikada Serdar Özkan'ın arka direğe doğru gönderdiği topa savunmadan desteğe gelen Mamadou Diarra dokunurken, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.79'uncu dakikada Abdou-Razack Traore, iki rakibini ekarte ettikten sonra ceza sahası çizgisinin gerisinden vuruşunu yaptı, top uzak kale direğinin yanından auta yöneldi.81'inci dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Serdar Özkan'ın ceza sahasına doğru gönderdiği topu, arka direkte Mamadou Diarra kafasıyla kale ağzına doğru indirdi. Burada Kubilay Kubilay'ın vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt kurtarışıyla mutlak golü önledi. Devamında yeniden kale ağzına düşen topa bu kez Anıl Karaer diziyle dokundu, meşin yuvarlak bu kez savunmaya çarparken tehlike uzaklaştırıldı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.


Kaynak: DHA

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