Adana Demir ile Kayserispor 8. randevuda
Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor, Süper lig tarihinde 8'inci kez karşılaşacak.
Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor, Süper lig tarihinde 8'inci kez karşılaşacak.
Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Bu maçlarda iki ekip 2'şer kez kazanırken 3 maç da berabere bitti. 7 müsabakada Adana Demirspor 4 gol atarken Kayserispor da 4 gol attı.
Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:
1973/1974 Adana Demirspor-Kayserispor 1-0
1973/1974 Kayserispor-Adana Demirspor 2-0
1974/1975 Kayserispor-Adana Demirspor 1-0
1974/1975 Adana Demirspor-Kayserispor 0-0
1979/1980 Adana Demirspor-Kayserispor 2-0
1979/1980 Kayserispor-Adana Demirspor 0-0
2021/2022 Kayserispor-Adana Demirspor 1-1
5 Ocak Fatih
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