Adana Deaş Şüphelisi, Gaziantep Terör Saldırısında Tutuklanmış

Deaş şüphelisi, Gaziantep terör saldırısında tutuklanmış

Adana'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde eylem yapacağı iddiasıyla yakalanan DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 8'i Türk 7'si Suriyeli, 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Muhammet Ali B. 'nin ise 1 Mayıs 2016'da 2 polisin şehit olduğu, 18 polis ve 4 vatandaşın yaralandığı Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan terör saldırısında yakalanıp, 2 yıl cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde terör örgütü DEAŞ'ın eylem hazırlığı içinde olduğunu belirledi. Polis, belirlediği adreslere şafak operasyonu yaptı. Geniş güvenlik önlemi altında düzenlenen operasyonlarda 250 polis, eş zamanlı olarak 24 adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlar sonucunda 7'si Suriye uyruklu, 8'ü Türk 15 şüpheli gözaltına alındı.

TERÖR SALDIRISINDA CEZA ALMIŞ

Polisin Yeşilbağlar Mahallesi'nde yaptığı baskında DEAŞ şüphelilerinden birinin evinin duvarında, 'Allah kafiri sevmez' yazdığı görüldü. Ayrıca şüphelinin evinin dört bir tarafına güvenlik kamerası taktığı da belirlendi. Zanlının güvenlik kameralarını özellikle sokağın giriş çıkışlarını görecek şekilde yerleştirdiği, görüntüleri ise evin salonuna kurulan sistemle izlenebildiği ortaya çıkarıldı. Polis, operasyonla aldığı 8'i Türk 7'si Suriyeli, 15 şüpheliyi sorguladı. Şüphelilerden Muhammet Ali B.'nin, Gaziantep'te taksicilik yaparak geçimini sağladığı, 1 Mayıs 2016'da 2 polisin şehit olduğu, 18 polis ve 4 vatandaşın yaralandığı Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan terör saldırısında yakalanıp, 2 yıl cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. Ayrıca Muhammet Ali B'nin terör örgütü DEAŞ adına ders ve sohbet faaliyetleri düzenlediği de iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.