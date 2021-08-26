Adana'dan sel bölgesine 9,5 milyon ayni ve nakdi yardım
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Adana'dan sel bölgesine 9,5 milyon ayni ve nakdi yardım

Adana'dan sel bölgesine 9,5 milyon ayni ve nakdi yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adana'da yardımsever vatandaşlar ve iş adamlarının katkısıyla toplanan insani yardım malzemeleri taşıyan tırlar, Batı Karadeniz'deki afet bölgesine uğurlandı.

Adana'da yardımsever vatandaşlar ve iş adamlarının katkısıyla toplanan insani yardım malzemeleri taşıyan tırlar, Batı Karadeniz'deki afet bölgesine uğurlandı.

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin ardından Adana Valiliği koordinesinde hayırseverler ve iş adamlarının katkısıyla toplanan insani yardım malzemelerinin bulunduğu tırlar törenle afet bölgesine gönderildi.

Burada konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, sel felaketi yaşanan bölgeye gönderilmek üzere Adana'daki iş adamları, çiftçiler, STK'ları, odaların bir araya geldiklerini kaydederek, "10 tırdan oluşan yaklaşık 6,5 milyon değerinde ayni yardım tırımız oluştu. Onların bir kısmı yola çıktı bir kısmını da şimdi yollayacağız. 3 milyon TL'yi aşan bir nakit toplandı. O da ilgili hesaplara yatırılacak. 9,5 milyonu aşan ayni ve nakdi yardım bugün itibariyle sel bölgesine gönderilmiş olacak. Temizlik, kıyafet, gıda vb. ürünler gönderdik. Biz afet bölgesinde koordinasyon merkeziyle irtibatlıyız. Onların belirlediği listeler var. Bizde bu listeleri buradaki kurumlara, STK'lara bildirdik. Onlarda bu malzemeleri temin ettiler" diye konuştu.

Elban, Adana olarak 20 gün önce yangın afeti geçirdiklerini belirterek, "O zaman kendi yerel imkanlarımızla, devletimizin imkanlarıyla yaralarımızı hızlıca sarmıştık. Adana insanı bu afete rağmen oluşan diğer afetle ilgili de hemen refleks göstererek bu hayırseverliği gösterdi" dedi.

Türk Kızılayı Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı da Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi nedeniyle yardım tırı gönderildiğini söyleyerek, "Adanamızdan bugün itibariyle 7 tırın sevkini yapıyoruz. 3 tırda geçen hafta yollamıştık. Gıda, hijyen, yatak, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaç malzemelerini Kızılay marifetiyle ulaştırıyoruz. İnşallah bir daha böyle afet yaşamayız" dedi. - ADANA

Adana'dan sel bölgesine 9,5 milyon ayni ve nakdi yardım
Adana'dan sel bölgesine 9,5 milyon ayni ve nakdi yardım
Adana'dan sel bölgesine 9,5 milyon ayni ve nakdi yardım
Adana'dan sel bölgesine 9,5 milyon ayni ve nakdi yardım
Adana'dan sel bölgesine 9,5 milyon ayni ve nakdi yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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