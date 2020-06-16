Adana'dan Orta Doğu ve Afrika'ya el işlemeli klasik mobilya ihracatı
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Adana'dan Orta Doğu ve Afrika'ya el işlemeli klasik mobilya ihracatı

Adana'da ürettiği el işlemeli klasik mobilyayı Orta Doğu ve Afrika'ya satan firma, Avrupa pazarına açılmayı hedefliyor.

16.06.2020 12:10 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:22

Adana'da ürettiği el işlemeli klasik mobilyayı Orta Doğu ve Afrika'ya satan firma, Avrupa pazarına açılmayı hedefliyor.

Adana'da faaliyet gösteren Makam Classic firması, doğal ortamında kurutulan ağaçlardan klasik mobilya grupları üretiyor. Firmanın usta sanatkarları, şekil verdikleri ağacı istenilen tasarıma uygun şekilde oyarak mobilyanın iskeletini oluşturuyor.

Boya ve döşeme atölyelerindeki işlemin ardından elde edilen el emeği klasik mobilyalar, Orta Doğu ve Afrika'da yoğun talep görüyor.

Firma, büyük bir zahmet ve titizlikle şekil verilen ürünler için Avrupa pazarını hedefliyor.

"20 ülkeyle temas halindeyiz"

Makam Classic Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikalarında klasik ve avangart oturma grupları ürettiklerini söyledi.

Tesisin 3 bölümden oluştuğunu kaydeden Tunç, "İlk bölümümüz ham ağacın belirlenen tasarımlara uygun şekilde oyulan ve iskelet halini aldığı iskelet atölyemiz. İskelet atölyemizde hazırlanan ürünlerimiz daha sonra boyanmak üzere boyahane atölyemize götürülüyor. Buradaki işlemlerin ardından ürünlerimiz döşeme atölyemize getiriliyor. Döşeme atölyemizde belirlenen renk, kumaş ve çizgilerle birlikte uygun bir konsepte müşterilerimize hazırlanıyor. Ürünlerimiz tamamen ele işçiliği, göz nuru bir şekilde hazırlanıyor." diye konuştu.

Tunç, klasik oturma gruplarında ve mobilya el işçiliğinde Adana'nın önemine değinerek, şöyle konuştu:

"Ham ağaç, iskelet atölyemize geldikten sonra burada bir kaç işlemden geçiyor. Bu işlemlerden ilki ham ağaç, belirlenen kalıplara uygun kesiliyor ve oymaya gönderiliyor. Burada el oyması yapılıyor. Bu tamamen el işçiliğine dayalı bir sistem. Bununla birlikte bütün takımlarımızdaki tasarım konsepti farklı. Her takımın kendine has tasarımı ve kalıbı mevcut. Her takımın kendine has bir oyma figürü mevcut. Adana şu anda Türkiye'den dünyaya açılan bir kapı konumunda."

El emeği ürünleri sadece yurt dışına sattıklarını kaydeden Tunç, "Irak, Filistin, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya ve Tanzanya gibi ülkelere ürünlerimizi gönderiyoruz. Romanya ile ilgili bir çalışmamız var. Orta Doğu, Afrika ve Avrupa ülkelerinde 20 ülkeyle temas halindeyiz. Birçok ülkeye satışlarımız gerçekleşiyor." dedi.

Adana'dan Orta Doğu ve Afrika'ya el işlemeli klasik mobilya ihracatı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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