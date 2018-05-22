Adana'dan Karpuz İhracatı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Akın Doğan, Adana'dan Avrupa'ya yapılan turfanda karpuz ihracatının üretici ve tüccarı sevindirdiği bildirildi.

Doğan, yazılı açıklamasında, dünyada her yıl ortalama 39,7 milyon ton karpuz üretildiğini belirterek, Türkiye'nin 4 milyon tonluk üretimiyle dünyada Çin'den sonra en fazla karpuz üreten ülke konumunda olduğuna dikkat çekti.

Bu yıl Adana'da 120 bin dekar alanda karpuz ekimi yapıldığını ve dekar başına 5 ton karpuz verimi beklediklerini ifade eden Doğan, aroması, kokusu, tadı ve rengiyle ünlü Adana karpuzunun, bu mevsim iç piyasada kilogramının 1,1 ile 1,3 liraya satıldığını belirtti.

Çukurova'da turfanda karpuz hasadına yaklaşık bir ay önce başlandığını ve ürünün önemli bir kısmının Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Geçen sezon karpuz tarlada kalmıştı. Birçok üretici zarar edince, bu yıl daha az karpuz ekti. Sıcaklıkların da mevsim normallerinin üzerinden seyretmesi nedeniyle ürün bir hafta erken hasat edildi. Yurt dışında pazar bulan karpuzun fiyatlarında önemli bir düşüş olmadı. Avrupa ülkelerine yapılan ihracat çiftçiyi ve tüccarı sevindirdi. Karpuz ihracatı bu yıl çiftçilerimizi ve tüccarları memnun etti."