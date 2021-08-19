Adana'dan Karadeniz'e gönül köprüsü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'dan Karadeniz'e gönül köprüsü

Adana'dan Karadeniz'e gönül köprüsü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kızılay ekipleri, sahada bağışçıların desteği ile sel afetinin yaralarını sarmaya devam ederken, yardım tırları da Karadeniz'e doğru yola çıktı.

Kızılay ekipleri, sahada bağışçıların desteği ile sel afetinin yaralarını sarmaya devam ederken, yardım tırları da Karadeniz'e doğru yola çıktı.

Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, yaraları sarmak gönüllere dokunmak için Adana'dan bir taraftan Manavgat'a, diğer yandan kendi bölgeleri olan Aladağ ve Kozan'ın yanı sıra Karadeniz bölgesine de yardım tırlarının hareket ettiğini bildirdi.

Saygılı, yardım tırlarını Karadeniz yolculuğuna uğurlarken yaptığı konuşmada, Adana'daki iş dünyası ve sivil toplum örgütleri ile gönüllü bağışçılarla Karadeniz'e gönül köprüsü kurulduğunu belirterek, "Kızılay olarak milletimizin iyilik eli olarak bu gönül köprüsüne destek veren tüm Kızılay dostlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Bağışçıların engin destekleriyle yaraları sarmaya çalıştıklarını vurgulayan Saygılı, Türk milletinin her felakette olduğu gibi bugün yaşanan zor günlerde de birlik ve beraberliğini gözler önüne serdiğini ifade etti.

Kızılay bağışçılardan Mustafa Doğru ise "Kızılay nerede mağdur, nerede mazlum varsa onlara yetişiyor ve yaralarını sarıyor. Bizler de iyilik ordusuna imkanlarımız çerçevesinde yardımcı oluyoruz. Bağışlarımızı Kızılay ile mağdur olmuş kardeşlerimize ulaştırıyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sel felaketinde hayatını kaybeden anne kız, ardında hüzün bıraktı
Sel felaketinde hayatını kaybeden anne kız, ardında hüzün bıraktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Meral Akşener Jens Stoltenberg Bekir Pakdemirli Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Edis Alişan Cimilli İbo Haluk Levent
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'dan Karadeniz'e gönül köprüsü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.08.2021 10:31:53. #1.13#

title