Adana'dan İdlib'e 11 tır insani yardım

12.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:44

Adana'da sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) tarafından, Suriye'deki Esed Rejimi tarafından yerlerinden edilenlere bir ayda 11 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

ASİM Başkanı Mahmut Eraslan, Hayırlı İşler Yaptırma ve Devam Ettirme Derneği'nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, İdlib'de yaşanan drama sessiz kalmayan Adanalılara teşekkür etti.

ASİM bileşeni dernek ve vakıflar tarafından toplanan 11 tır yardımın bölgeye ulaştırılarak dağıtıldığını ifade eden Eraslan, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, AFAD koordinasyonunda düzenlenen "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyasına tüm vatandaşların sahip çıktığını bildirdi.

Adana'nın da bu kampanyaya önemli bir destek verdiğini vurgulayan Eraslan, bölgeye yardımlarının bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

Eraslan, sadece İdlib'e değil, Malatya ve Elazığ'a da yardımda bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA