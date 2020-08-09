Adana'dan gelip, Kaçkar Dağı zirvesine tırmandılar
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Adana'dan gelip, Kaçkar Dağı zirvesine tırmandılar

ADANA'da doğa sporları ile uğraşan 17 macerasever, geldikleri Rize'de, denizden 3 bin 937 metre yüksekteki Kaçkar Dağı'nın zirvesine tırmanış yaptı.

Adana'dan gelip, Kaçkar Dağı zirvesine tırmandılar
09.08.2020 08:46 | Son Güncelleme: 09.08.2020 08:50

ADANA'da doğa sporları ile uğraşan 17 macerasever, geldikleri Rize'de, denizden 3 bin 937 metre yüksekteki Kaçkar Dağı'nın zirvesine tırmanış yaptı.

Çukurova Doğa Gezginleri Spor Kulübü (ÇUGEZ) üyesi, doğa sporları ve adrenalin tutkunu 17 kişi, geldikleri Rize'den araçlarla Çamlıhemşin ilçesindeki Kavron Yaylası'na çıktı. Dağcılar, uzun süren yürüyüşün ardından Mezovit Yaylası'na ulaştı. Burada kamp kuran ve çeşitli faaliyetler gerçekleştiren ekip, 3 bin 937 metre yükseklikteki Kaçkar Dağı zirvesine tırmanış yaptı. Bölgede 7 gün geçiren ve 45 kilometrelik tırmanışla zirveye ulaşmayı başaran ekip, gezdikleri yöredeki birçok alanda da kamp kurup, spor yaptı, müzik eşliğinde horon oynayarak, eğlenceli vakit geçirdi.ÇUGEZ Başkanı Rıza Dinçer, 7 gün süren keyifli macera yaşadıklarını belirterek, "3 bin 937 rakımlı Kaçkar'ın zirvesine tırmanmanın heyecanını yaşadık. Kaçkar zirve bizi harika bir havayla karşıladı. Muhteşemdi, bulutların üzerindeydik. Bulutlar adeta dağları yırtıyordu. Çok şanslıydık. Hava ne kapalı ne de açıktı. Çok bulutlu bir havada diğer dağları seyrettik. Sabahın erken saatlerinde sporumuzu yaparak yola çıktık, göllerde yüzdük" dedi.


Kaynak: DHA

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