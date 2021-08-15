Adana'dan Bursa'ya gezmeye gelen aileye hırsızlık şoku
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Adana'dan Bursa'ya gezmeye gelen aileye hırsızlık şoku

Adana'dan Bursa'ya gezmeye gelen aileye hırsızlık şoku
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'dan Bursa'ya tatil için gelen ve gezmek için gittikleri Botanik Parkta otomobilde bıraktığı çantası hırsızlar tarafından çalınan vatandaş güvenlik önlemi alınmamasına isyan etti.

Adana'dan Bursa'ya tatil için gelen ve gezmek için gittikleri Botanik Parkta otomobilde bıraktığı çantası hırsızlar tarafından çalınan vatandaş güvenlik önlemi alınmamasına isyan etti.

Olay dün Botanik Parkta meydana geldi. Tatil için Adana'dan Bursa'ya gelen öğretmen Harun Akkuş, gezmek için ailesiyle birlikte gittiği Botanik Park otoparkına 44 ABG 055 plakalı aracını park edip dolaşmaya çıktıktan hemen sonra aracının camı kırılarak içeride bulunan yaklaşık 7 bin 500 liralık ziynet eşyası çalındı.

Aracın başına gelerek bagajı açtığını ve çantanın olmadığını söyleyen Akkuş, "Adana'dan gezemeye geldik. Bursa'da Botanik Park olduğunu duyduk ve gezmek istedik. Otoparka aracımızı park ettik. İçeride eğlendikten sonra aracın yanına gelip bagajı açtığımda eşimin çantasının olmadığını gördüm. Aracın çevresine bakarken arka camının kırık olduğunu ve aracın bagaj kısmından eşimin kol çantasıyla çocuğumun kıyafet çantasının çalındığını gördük. Eşimin çantasında değerli eşyalar, kimlikler, kredi kartları ve arabanın yedek anahtarı, çocuğun çantasında ise kıyafetleri ve tatil için ayırdığımız para ile birlikte bir miktar altının hepsi çalındı. Burası ücretli bir otopark. Burada olan ihmalden dolayı maalesef mağduruz. Ne bir kamera, nede 'değerli eşyanızı araçta bırakmayın' gibi bir uyarı tabelası yok. Mağdur olduk" ifadelerini kullandı.

Otoparkta güvenlik kamerası ve uyarıcı tabela olmadığını, güvenlik görevlilerinin sayısının da az olduğunu aktaran Harun Akkuş, aynı gün kendisinden kısa süre önce bir başka aracın da farlarının çalındığını öğrendiğini söyledi. - BURSA

Adana'dan Bursa'ya gezmeye gelen aileye hırsızlık şoku
Adana'dan Bursa'ya gezmeye gelen aileye hırsızlık şoku
Adana'dan Bursa'ya gezmeye gelen aileye hırsızlık şoku
Adana'dan Bursa'ya gezmeye gelen aileye hırsızlık şoku
Adana'dan Bursa'ya gezmeye gelen aileye hırsızlık şoku

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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