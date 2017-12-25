Adana'dan Araçtan Hırsızlık İddiası

Adana'da bir otomobilin teybini çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, yakınlarını ziyaret etmek için otomobiliyle merkez Yüreğir İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ne giden Ahmet D. (24) ziyaret sonrasında aracının yanına geldiğinde kapısının zorlanarak açıldığını ve içindeki teybin çalındığını fark etti.



Polise ihbarda bulunan Ahmet D. çalınan teybin bin 500 lira değerinde olduğunu belirtti.



Araçta parmak izi incelemesi yapan polis ekipleri hırsızlıktan 4 suç kaydı bulunan Sebahattin A'yı (22) olayın şüphelisi olarak gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin teybi tanımadığı kişiye 20 liraya sattığını söylediği iddia edildi.