ADANA'DAN AFGANİSTAN'A 3 TIR'LIK YARDIM - Haberler
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ADANA'DAN AFGANİSTAN'A 3 TIR'LIK YARDIM

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TÜRK Kızılayı Adana Şubesi'nce hazırlanan 3 TIR'lık insani yardım malzemesi Afganistan'a gönderildi.

ADANA (DHA) - TÜRK Kızılayı Adana Şubesi'nce hazırlanan 3 TIR'lık insani yardım malzemesi Afganistan'a gönderildi.

Türk Kızılayı Adana Şubesi'nin hayırseverlerin destekleriyle hazırladığı, içerisinde gıda, giyim, temizlik ve hijyen malzemelerinin bulunduğu 3 TIR, Yüreğir ilçesindeki Kızılay Afet Merkezi'ndeki programın ardından Ankara'dan hareket edecek İyilik Treni'ne uğurlandı. "Adana'dan Afganistan'a Gönül Köprüsü" sloganıyla organize edilen yardımla ilgili konuşan Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Afganistan'da 40 yıldır iç savaş yaşandığını belirtti.

Türk halkının mazlum coğrafyalara yardım etmeyi görev bildiğini vurgulayan Ramazan Saygılı,

"Afganistan'da göçü durdurma, mazlum ve mağdurların yaralarına merhem olma adına Türkiye'nin her bir tarafında devletimiz tarafından, Kızılay tarafından dayanışma ilan edildi. Adana'dan oralardaki mazlumların, mağdurların, yetimlerin sofrasına katık, kaşığına lokma olmak için hayırseverlerden, iş dünyamızdan, sivil toplum kuruluşlarından aldığımız bağışları bugün Ankara'ya gönderip oradaki tren katarlarına yükleyerek Afganistan'a ulaştıracağız" diye konuştu.

ADANA'DAN AFGANİSTAN'A 3 TIR'LIK YARDIM

ADANA'DAN AFGANİSTAN'A 3 TIR'LIK YARDIM

ADANA'DAN AFGANİSTAN'A 3 TIR'LIK YARDIM

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Türk Kızılayı, Afganistan, Adana, Türk, Güncel, Haberler

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