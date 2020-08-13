Adana'dan 12 şirket, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında
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Adana'dan 12 şirket, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2019 yılı listesinde Adana'dan 12 firma yer aldı.

Adana'dan 12 şirket,
13.08.2020 13:55 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:55

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2019 yılı listesinde Adana'dan 12 firma yer aldı.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç (ADASO), yazılı açıklamasında, geçen yıl ikinci 500'de yer alan iki firmanın ilk 500'e yükseldiğini belirtti.

Bu nedenle ikinci 500'deki firma sayısının 14'ten 12'ye gerilediğini ancak bunun sevindirici olduğunu aktaran Kıvanç, şöyle devam etti:

"İkinci 500 listesinde yer alan firmalardan 5'i üst sıralara yükseldi, 5 firma geriledi, 2 firma ise listeye yeni dahil oldu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluş 2019 listesi açıklanmıştı. İlk 500 listesinde geçen yıl 11 firmayla temsil edilen Adana'nın, bu yıl 13 sanayi firması listeye girdi. Yeni açıklanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde ise geçen yıl 14 olan firma sayımız 12'ye düştü. Bu tabloya baktığımızda ilk 1000'de olan firma sayımız geçen yıla göre değişmedi. Aksine Adana mevcut potansiyelini korudu ve üstüne koyarak ilk 500'de daha fazla firma ile yer aldı."

Kıvanç, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerinden ödün vermeden çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasına giren firmaları tebrik etti.

Kaynak: AA

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