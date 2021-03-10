ADANA Damdan düşen kadın öldü, sezaryenle alınan bebeğinin tedavisi sürüyor
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ADANA Damdan düşen kadın öldü, sezaryenle alınan bebeğinin tedavisi sürüyor

10.03.2021 09:19 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:25

Damdan düşen kadın öldü, sezaryenle alınan bebeğinin tedavisi sürüyorADANA'da iki katlı evin damında halı silkelerken dengesini kaybedip düşen Suriye uyruklu 8 aylık hamile Hasne Hammadi (20), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Damdan düşen kadın öldü, sezaryenle alınan bebeğinin tedavisi sürüyor

ADANA'da iki katlı evin damında halı silkelerken dengesini kaybedip düşen Suriye uyruklu 8 aylık hamile Hasne Hammadi (20), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hammadi'nin sezaryenle alınan ve nefes almadığı belirlenen kız bebeğinin, doktorların müdahalesi sonucu hayata tutunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik yapmak için iki katlı evin damına çıkan Suriye uyruklu 8 aylık hamile Hasne Hammadi, halı silkelerken dengesini kaybedip aşağı düştü. Hammadi'nin kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gören komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Hasne Hammadi, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

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Tedaviye alınan Hasne Hammadi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hammadi'nin bebeği ise sezaryenle alındı. Nefes almadığı belirlenen bebek, doktorların müdahalesiyle yeniden nefes almaya başladı. Yoğun bakım ünitesine alınan bebeğin, tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ADANA Damdan düşen kadın öldü, sezaryenle alınan bebeğinin tedavisi sürüyor
ADANA Damdan düşen kadın öldü, sezaryenle alınan bebeğinin tedavisi sürüyor
ADANA Damdan düşen kadın öldü, sezaryenle alınan bebeğinin tedavisi sürüyor
ADANA Damdan düşen kadın öldü, sezaryenle alınan bebeğinin tedavisi sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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