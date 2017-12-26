Adana'daki Yasa Dışı Dinlenme Davası

Adana'da MİT mensubu ile irtibatlı olduğu bir tır şoförünün telefonlarını El Kaide terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla dinledikleri ileri sürülen 2'si tutuklu 6 eski polisin yargılanmasına devam edildi.



Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından yargılanan tutuklu sanık eski Adana İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Reşat Dinçer ve tutuksuz sanıklar eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Mehmet K. ile eski polisler Vedat S, Rüfet A. ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklardan Arif K. ise duruşmaya gelmedi.



Tutuklu diğer sanık Kerim Ersin Tohum ise mahkemeye bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden katıldı.



Dinçer, savunmasında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi veya casus olmadığını savundu.



1995 yılından 2011 yılına kadar farklı illerde istihbarat birimlerinde çalıştığını belirten Dinçer, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.



Mahkeme heyetince kendisine gösterilen belgenin altındaki imzanın kendisine ait olduğunu bildiren Dinçer, dosyaya konu dinlemenin adli dinleme olduğunu ileri sürdü.



Tutuksuz sanık Mehmet K. ise meslekten ihracına mevcut dosyanın neden olduğunu ve bu yüzden görevi ihmal iddiasıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, suçsuz olduğunu savundu.



Diğer sanıklar da Reşat Dinçer'in aleyhlerindeki beyanlarını kabul etmediklerini söyledi.



İddia makamını temsilen duruşmaya katılan Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili de tüm sanıkların üzerilerine atılı suçu işledikleri anlaşıldığından Türk Ceza Kanununun ilgi maddelerince cezalandırılmaları yönünde mütalaasını verdi.



Mahkeme heyeti, sanıkların esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulunması üzerine duruşmayı 5 Ocak'a erteledi.