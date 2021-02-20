Adana'daki yarışta bacağı kırılıp devrilen atın jokeyi hafif yaralandı
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Adana'daki yarışta bacağı kırılıp devrilen atın jokeyi hafif yaralandı

20.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:00
Adana'daki yarışta bacağı kırılıp devrilen atın jokeyi hafif yaralandı

Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) Adana yarışlarında, bacağı kırılıp devrilen atın jokeyi Müslüm Çelik hafif şekilde yaralandı.

Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) Adana yarışlarında, bacağı kırılıp devrilen atın jokeyi Müslüm Çelik hafif şekilde yaralandı.

TJK'nin Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki 3. Koşusu'nda, jokey Müslüm Çelik'in kullandığı "Zauber Flöte" isimli at, bacağı kırılması nedeniyle devrildi.

Atıyla birlikte zemine düşen ve hafif yaralanan jokey Çelik'e, ayakta müdahale yapıldı.

Kum pistteki 1400 metre yarışını, "Marcau" isimli atla jokey Özcan Yıldırım kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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