Adana'daki yangından sonra Bozkurt'a gelen "ateş avcısı" elindeki yaraya rağmen canla başla çalışıyor
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Adana'daki yangından sonra Bozkurt'a gelen "ateş avcısı" elindeki yaraya rağmen canla başla çalışıyor

Adana'daki yangından sonra Bozkurt'a gelen 'ateş avcısı' elindeki yaraya rağmen canla başla çalışıyor
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Adana'daki orman yangınından sonra Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine selin yaralarını sarmak için gelen orman işçisi Semih Vardar, sargılı eline rağmen selzedelerin yardımına koşmayı sürdürüyor.

Adana'daki orman yangınından sonra Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine selin yaralarını sarmak için gelen orman işçisi Semih Vardar, sargılı eline rağmen selzedelerin yardımına koşmayı sürdürüyor.

"Ateş avcıları" olarak adlandırılan orman işçileri, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraların sarılması için mücadele ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından ilçede sel felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren 258 araçla ve 403 personel ile çalışmalara destek veriliyor.

Orman yangınlarının söndürülmesinde ön safta mücadele eden ekipler, sel felaketinde de kamu kurumları, evler ve iş yerlerinin temizlenmesinin yanı sıra sokakların yıkanmasında görev alıyor.

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınında görev alan Niksar Orman İşletmesinde çalışan "ateş avcısı" Vardar, evine döndükten sonra Bozkurt'ta geldi.

Burada bir vatandaşın evinin temizlenmesi çalışmalarına katılan Vardar, buzdolabını dışarı çıkardıkları sırada elinden yaralandı.

Vardar'ın derin kesikler oluşan eline Bozkurt Devlet Hastanesinde dört dikiş atıldı.

Görevine geri dönen Vardar, arkadaşlarıyla ilçedeki yaraların sarılması için canla başla çalışmaya devam ediyor.

Vardar, AA muhabirine, Adana'daki görevinin ardından bir hafta dinlendikten sonra Bozkurt'a geldiklerini söyledi.

Bozkurt'ta selin yaralarının sarılması için devlet ve halkın birlikte mücadele ettiğini belirten Vardar, "Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz halkının yanında. Her zaman müdahaleye hazırız. Gecemizi, gündüzüme katıyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Canımızla, kanımızla, her şeyimizle buradayız. Burada enkaz kaldırma çalışmalarına destek olduk. Devlet Hastanemizin temizliğini yaptık. Buradayız, her zaman görevimizin başındayız." dedi.

Vardar, yaralandığı halde devletine ve milletine destek olmak için çalışmalara devam ettiğini sözlerine ekledi.

Adana'daki yangından sonra Bozkurt'a gelen 'ateş avcısı' elindeki yaraya rağmen canla başla çalışıyor
Adana'daki yangından sonra Bozkurt'a gelen 'ateş avcısı' elindeki yaraya rağmen canla başla çalışıyor
Adana'daki yangından sonra Bozkurt'a gelen 'ateş avcısı' elindeki yaraya rağmen canla başla çalışıyor
Adana'daki yangından sonra Bozkurt'a gelen 'ateş avcısı' elindeki yaraya rağmen canla başla çalışıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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