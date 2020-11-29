Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan 11'i tutuklandı
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Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan 11'i tutuklandı

29.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:23

Edinilen son dakika haberine göre Adana'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Adana'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu tacirlerine yönelik 5 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 11'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, 24 Kasım'da uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak vakti operasyon düzenlemişti. Özel harekat polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 17 zanlı gözaltına alınmıştı.

Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan 11'i tutuklandı
Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan 11'i tutuklandı
Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan 11'i tutuklandı
Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan 11'i tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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